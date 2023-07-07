Ünlü şarkıcı Ricky Martin ve Jwan Yosef boşanıyor

Eşcinsel olan ünlü şarkıcı Ricky Martin, 2017 yılında evlendiği Jwan Yosef ile boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan çift, çocuklarını birlikte büyütmeye çalışacaklarını ve dost kalacaklarını söyledi.

"EVLİLİĞİMİZİ BİTİRMEYE KARAR VERDİK"

Çiftin ayrılık kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk ve dikkatlice düşündükten sonra evliliğimizi, bunca yıldır bir çift olarak deneyimlediklerimiz ve yaşadıklarımızı koruyarak ve onurlandırarak, çocuklarımız için sevgi, saygı ve haysiyetle bitirmeye karar verdik. Şimdi en büyük arzumuz, çocuklarımızı birlikte yetiştirmeye devam ederken sağlıklı bir aile dinamiğine ve samimi dostluğumuza dayalı bir ilişkiye sahip olmaya devam etmektir. Her zaman olduğu gibi, evliliğimiz boyunca gördüğümüz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ricky Martin ile Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef'in taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocukları bulunuyor.