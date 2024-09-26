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Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü: Bu sefer konu Gülben Ergen'in gözyaşları

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Kadıköy'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından İzmir'e defnedilirken, törende Gülben Ergen gözyaşlarına boğuldu. Bu duruma sinirlenen Seren Serengil, Ergen'in duygusal anlarını "rol çaldığı" gerekçesiyle eleştirerek tepki gösterdi. Serengil, "Allah'ım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından İzmir'de toprağa verildi. Törene ailesi, yakın arkadaşları ile sanat camiasından Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı.

GÜLBEN ERGEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze törenine katılanlar arasında şarkıcı Gülben Ergen de vardı. Ergen'in törende gözyaşlarına boğulduğu anlar çok konuşulmuştu. Ergen'e bir tepki de ezeli düşmanı olan Seren Serengil'den geldi. 90'lı yıllardan beri küs olan iki isim bu sefer de Metin Arolat'ın cenazesi üzerine gerildi.

Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü: Bu sefer konu Ergen'in gözyaşları

"ALLAH'IM BUNUN HER OLAYDA ROL ÇALMALARI"

Gülben Ergen'in ağladığı anlara dair bir yorum yapan Seren Serengil, Ergen'in bu duygusal anlarının gerçekçi olmadığını ve "rol çaldığını" iddia etti. Serengil'i "Allah'ım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi. Orada yapma bari ya!" yazdı.

Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü: Bu sefer konu Ergen'in gözyaşları

Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü: Bu sefer konu Gülben Ergen'in gözyaşları
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

Seren Serengil Metin Arolat Gülben Ergen İstanbul Kadıköy 3-sayfa Magazin Yaşam İzmir

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Yorumlar (2)

Hayri:

Bu seren ne kadar fesat bir tip yahu her yere çemkirip durur ya ablam sormazlar mı kimsin nesin ne iş yaparsın dediklerinin ne kıymeti var bak yarı yoldan döndün gidiyodun öbür tarafa değermi üç günlük dünyada bu kadar fesatlığa

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MGk:

Kadına helal olsun cenazaye gitmiş vefa göstermiş.. Gülben Ergen zaten şöhret buna ihtiyacı yok.. Anadolu irfanın da düğüne cenazeye sahip çıkanı takdir etmek gerek boş boş konuşmamak gerek

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