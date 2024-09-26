Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü: Bu sefer konu Gülben Ergen'in gözyaşları

Kadıköy'de bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından İzmir'de toprağa verildi. Törene ailesi, yakın arkadaşları ile sanat camiasından Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı.

GÜLBEN ERGEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze törenine katılanlar arasında şarkıcı Gülben Ergen de vardı. Ergen'in törende gözyaşlarına boğulduğu anlar çok konuşulmuştu. Ergen'e bir tepki de ezeli düşmanı olan Seren Serengil'den geldi. 90'lı yıllardan beri küs olan iki isim bu sefer de Metin Arolat'ın cenazesi üzerine gerildi.

"ALLAH'IM BUNUN HER OLAYDA ROL ÇALMALARI"

Gülben Ergen'in ağladığı anlara dair bir yorum yapan Seren Serengil, Ergen'in bu duygusal anlarının gerçekçi olmadığını ve "rol çaldığını" iddia etti. Serengil'i "Allah'ım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi. Orada yapma bari ya!" yazdı.