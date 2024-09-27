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Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi

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ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, turistik timsah turları düzenleyen sevgilisi Jeremy Dufrene ile sade bir törenle dünyaevine girdi. İkilinin Dufrene'in düzenlediği turda tanıştığı ortaya çıktı. Ünlü çift yaklaşık bir ay önce ise İngiltere sokaklarında el ele görüntülenmişlerdi.

Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde sade bir törenle dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen evlilik, sadece az sayıda kişinin katıldığı bir organizasyonla kutlandı.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey Jeremy Dufrene ile evlendi

DÜĞÜNE AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

39 yaşındaki şarkıcıyı mutlu gününde, kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant da yalnız bırakmadı. Törende, Lana Del Rey babası Robert Grant ile birlikte yürürken, elinde bir çiçek buketi taşıdı. Şarkıcı, uçuşan beyaz bir gelinlik giyerken saçlarını tek omzuna bıraktı. Jeremy Dufrene ise şık bir siyah takım elbise tercih etti.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey Jeremy Dufrene ile evlendi

ÇİFT TİMSAK TURUNDA TANIŞTI

Turistik timsah turları kaptanı olduğu bilinen Jeremy Dufrene ile ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in yolları ilk kez 2019 yılında kesişti. O yıl, Lana Del Rey, Dufrene'in düzenlediği bataklık turuna katıldı. Dufrene, ünlü şarkıcıyla bir fotoğraf çektirip "Turlarımda kiminle karşılaşacağımı asla bilemiyorum ama her zaman bir zevk sevgili Lana Del Rey" yazmıştı. Bu karşılaşmanın sonunda evlilik olacağını kimse tahmin etmemişti.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey Jeremy Dufrene ile evlendi

LANA DEL REY'İN İLK EVLİLİĞİ OLDU

Lana Del Rey'in daha önce nişanlı olduğu müzisyen Evan Winiker ile ayrıldığı bilinirken, bu onun ilk evliliği oldu. Dufrene ise daha önce boşanmış ve üç çocuğa sahip olduğu biliniyor.25 Ağustos'ta İngiltere'de el ele görüntülenmişlerdi.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

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