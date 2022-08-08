Haber : Ünlü şarkıcı Justin Bieber, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halay videosunu paylaştı - Haberler

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Ünlü şarkıcı Justin Bieber, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halay videosunu paylaştı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, milyonlarca takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından halay videosu paylaştı. Ünlü şarkıcı 'Şemdinlili Sofi Ömer'in rap müziği ile kurgulanmış halay videosunu yayınladı.

Şarkıları milyarlarca kişi tarafından dinlenen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada viral olmuş bir paylaşımı sayfasına taşıdı. Bieber, Instagram hesabından, "Şemdinlili Sofi Ömer"in halayını paylaştı.

253 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Halay müziği yerine rap müzikle kurgulan video, ünlü şarkıcının 253 milyon takipçisine ulaştı. Hayranları yıldız şarkıcının sayfasında halay görüntülerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yıldız şarkıcının paylaşımına binlerce yorum gelirken, Sofi Ömer videoları da en çok arananlar listesine girdi.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 'Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosunu paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Justin Bieber Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

hasan:

halay gibisi varmı

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