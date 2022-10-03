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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, ailelere yardım ettikleri AHBAP Derneği'nin sosyal medya hesabının hacklendiğini ve hackerlerin, yardım bekleyen ailelerden 25 bin TL para talep ettiği belirtti.

Sosyal medyada son dönemde hızla artan siber saldırılara maruz kalan son kurum Haluk Levent'in AHBAP Derneği oldu.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Levent, "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. @Haydi_ Ahbap sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar Neden çalar?" dedi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

Hackerlere tepki gösteren Levent, "Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

İstenilen parayı da paylaşan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

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