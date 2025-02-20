Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
Yoğun kar yağışı İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi. Bu durum karşısında vatandaşlar raylı sistemleri tercih ederken, ünlü şarkıcı Edis Görgülü de bu duruma kayıtsız kalmadı ve metro kullandı. Görgülü, metroda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Düştük yollara' notu ile paylaştı. Daha sonra Keanu Reeves'in metrodaki bir fotoğrafını paylaşarak kendisini ona benzetti.
Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitleyince dün akşam pek çok kişi raylı hatları kullandı. Trafikte kalmak istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı.
İstanbul'daki kar yağışı, kentte trafiği durma noktasına getirdi. Pek çok kişi, aracıyla yola çıkmak yerine metro gibi raylı hatları tercih etti.
Saatlerce trafikte beklemek istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı. Ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından "Düştük yollara" notuyla paylaştı.
Edis, daha sonra ise Keanu Reeves'in metrodan bir karesini paylaşarak kendine benzetti.