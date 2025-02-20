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Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

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Yoğun kar yağışı İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi. Bu durum karşısında vatandaşlar raylı sistemleri tercih ederken, ünlü şarkıcı Edis Görgülü de bu duruma kayıtsız kalmadı ve metro kullandı. Görgülü, metroda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Düştük yollara' notu ile paylaştı. Daha sonra Keanu Reeves'in metrodaki bir fotoğrafını paylaşarak kendisini ona benzetti.

Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitleyince dün akşam pek çok kişi raylı hatları kullandı. Trafikte kalmak istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı.

İstanbul'daki kar yağışı, kentte trafiği durma noktasına getirdi. Pek çok kişi, aracıyla yola çıkmak yerine metro gibi raylı hatları tercih etti.

Saatlerce trafikte beklemek istemeyen ünlü şarkıcı Edis Görgülü de metro kullandı. Ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından "Düştük yollara" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

Edis, daha sonra ise Keanu Reeves'in metrodan bir karesini paylaşarak kendine benzetti.

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

Büyük olay!

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Haber Yorumlarıalbatros :

sizin yapacağınız haberin taaa...

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıHizmet Yapi:

böyle adamın parası olsa ne olur cimri arabası var metroyla gidiyor işe

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Haber YorumlarıThe Nomad:

Yemin ederim ismini ilk kez duyuyorum

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Haber YorumlarıOottoman77:

Ne var la bunda ben her gün iki kere biniyorum

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

sanatçılar da metroya binebilir onlarda insan

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