Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı

Jackie 'O' Henderson, yaşadığı küçük bir kıyafet kazasıyla gündeme geldi. 49 yaşındaki ünlü radyo sunucusu, yeni arkadaşı, 44 yaşındaki moda tasarımcısı Pip Edwards ile birlikte lüks bir yatta eğlenirken bu talihsiz anı yaşadı.

İkili, Sydney Limanı'nda düzenlenen Rüfüs Du Sol konserini tekneden izleme ayrıcalığına sahipti. Konser, Mrs Macquaries Point'te açık havada gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

Jackie, parti için özel olarak hazırlanmıştı. Bej renkli, kareli ve pileli mini bir elbise giymişti. Ancak rüzgârın etkisiyle eteği bir an havalanınca istemeden de olsa iç çamaşırı görünür hale geldi. Kıyafetini bej Prada loafer'larla tamamlamış ve sarı saçlarını serbest bırakmıştı.

Pip Edwards de derin dekolteli beyaz bir atlet ve siyah pantolon tercih etmişti. Saçlarını toplamış ve göz alıcı bir makyaj yapmıştı.

Bu özel gezi, bir KIIS FM dinleyicisinin Luxury Marine şirketinden ayarladığı ücretsiz bir etkinlikti. Jackie'nin iş arkadaşı Cooper Johns ve diğer arkadaşları Milly Gattegno ile Tommy Mckeown da eğlenceye katıldılar.

Grup, önce Sydney Limanı'nda gezinti yaptı, ardından Rüfüs Du Sol'un gün batımı konserini dinlemek için uygun bir yere demirledi. Konser, Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde, Sydney Limanı manzarasına karşı gerçekleşti.

Rüfüs Du Sol, Avustralyalı bir elektronik müzik grubu. Tyrone Lindqvist, Jon George ve James Hunt'tan oluşan grup, özellikle "Innerbloom", "You Were Right" ve "Underwater" gibi parçalarıyla tanınıyor. Grubun beşinci albümü "Inhale / Exhale" cuma günü yayınlandı.

Konser öncesinde grup üyesi Jon George, Los Angeles'ta yaşadığı tehlikeli bir olayı anlattı. Bir silahlı saldırıdan kıl payı kurtulan George, bu olayın ardından şehri terk etme kararı aldığını söyledi.

Rüfüs Du Sol, 2010'da kuruldu ve 2013'te çıkardıkları ilk albümleri "Atlas" ile Avustralya'da büyük başarı yakaladı. 2015'te bir Aria ödülü, 2022'de ise prestijli Grammy ödülünü kazandılar.