Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü - Haberler

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Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yakın dostu Demet Evgar'ın nikahından özel anları paylaştı. Arslan'ın paylaştığı videoda 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Nikahtan özel anları ise Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği belirtildi.

Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

Snob Magazin / Magazin

Gülcan Arslan, Demet Evgar, Evlilik, Magazin, Haberler

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