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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen babası Dudley Allen'ı kaybetti

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen babası Dudley Allen'ı kaybetti
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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Allen, paylaşımında 'Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım...' ifadelerini kullandı.

Yasemin Kay Allen, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Allen paylaşımında; "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım..." ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen babası Dudley Allen'ı kaybetti

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1988'de Dudley Allen ile evlenmişti. Çiftin 2007'ye kadar süren evliliğinden Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları dünyaya geldi.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin

Yasemin Kay Allen Sosyal Medya 3-sayfa Magazin Yaşam Medya

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