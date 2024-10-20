Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen babası Dudley Allen'ı kaybetti
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Allen, paylaşımında 'Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım...' ifadelerini kullandı.
Yasemin Kay Allen, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Allen paylaşımında; "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım..." ifadelerine yer verdi.
İKİ ÇOCUĞU VARDI
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1988'de Dudley Allen ile evlenmişti. Çiftin 2007'ye kadar süren evliliğinden Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları dünyaya geldi.