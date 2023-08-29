Ünlü Oyuncu Ünal Silver Hayatını Kaybetti

Muhteşem Yüzyıl, Diriliş: Ertuğrul, Poyraz Karayel gibi dizilerde ve Hokkabaz, Dedemin İnsanları gibi filmlerde rol alan Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

'Muhteşem Yüzyıl', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Poyraz Karayel', 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerde ve 'Hokkabaz', 'Dedemin İnsanları' gibi pek çok filmde rol alan Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu:

"Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz."

Ünal Silver 24 Temmuz'da hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.