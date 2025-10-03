Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar'a Darp ve Tehdit Suçlaması

OYUNCU Ufuk Bayraktar 21 Ağustos günü, Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiğini iddia ederek kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp etti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede Bayraktar hakkında 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Beyoğlu'nda 21 Ağustos günü iddiaya göre oyuncu Ufuk Bayraktar, yanındaki Volkan Akbaş ile birlikte çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini şikayet eden iş yeri sahibinin dükkanına gitti. İş yerinde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Oyuncu Bayraktar, iş yeri sahibini tehdit edip yumruk attı. Bayraktar'ın iş yeri sahibini tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş, 'Tehdit ve hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş'ın, müşteki Ahmet P.'ye ait Cihangir'deki işletmeye giderek bir süre oturdukları, bu sırada Pehlivan'ın kardeşi Halil Pehlivan'ı görüp onunla toplantı yapmak istediklerini söyledikleri aktarıldı. Bunun üzerine müşteki Ahmet P'.'ye şüphelilerin yanına gittiğinde, şüpheli Ufuk Bayraktar'ın telefon ekranında 'Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu göstererek,'Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25.000 TL para verin. Onların WhatsApp grupları var, bütün mahalle bu çocukların. Ben onların para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söylediği, müştekiden koruma adı altında para talep ettiği, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez haftalık 10.000 TL istediği, ancak Ahmet P.'nin 'Beni polis koruyacak' diyerek bu talebi reddettiği, bunun üzerine Ufuk Bayraktar'ın 'sonra görüşeceğiz' diyerek diğer şüpheliyle birlikte mekandan ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, olayın ardından şüphelilerin birkaç kez mekana geldikleri, yaklaşık 1 ay görünmedikleri, en son 20 Ağustos'ta yeniden geldiklerinde Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde Pehlivan'ın yanına gelerek konuşmak istediğini söylediği, Ahmet P.'nin konuşmayı reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım, görürsün' diyerek saldırıp yumruk attığı belirtildi. Şikayetçi Ahmet P.'nin doktor raporunda, hayati tehlike geçirmeyecek şekilde, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaralandığı, olay yerine gelen polisler sırasında diğer şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekiye, 'Şikayetini geri çek, ben konuyu hallederim' diyerek baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi.

BAYRAKTAR'IN İFADESİNE DE YER VERİLDİ

İddianamede, ifadesi alınan şüpheli Ufuk Bayraktar'ın; müştekiden zorla para talep etmediğini, müştekiye söylediği 'Mahallemizin gençlerine yardım edelim' sözünün çarpıtıldığını, bunun yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla söylendiğini, bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının da bulunduğunu söylediği belirtildi. O tarihte eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle tartıştığını ve arbede yaşandığını, darp kastıyla hareket etmediğini, sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği yazıldı. İddianamede, diğer şüpheli Volkan Akbaş'ın verdiği ifadesinde; haraç almaya çalışmadığını, tehdit kastı taşımadığını, arkadaşı Ufuk'un da müştekiden para talep ettiğini duymadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği aktarıldı. İddianamede bilgisine başvurulan tanık Taylan K.'nin ifadesine de yer verildi. Taylan K.'nin, Ahmet P.'nin anlatımını doğrular nitelikte açıklamalar yaptığı, şüphelilerin eylemlerini doğruladığı belirtildi. İddianamede, soruşturma devam ederken Ahmet P.'nin savcılığa gelerek verdiği ek beyanda, Ufuk Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini söylediği ve şikayetinden vazgeçtiği yazıldı.

12 YILA KADAR HAPISLERI İSTENDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede Ufuk Bayraktar ve diğer şüpheli Volkan Akbaş hakkında, 'İşyerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.