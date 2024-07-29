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Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

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Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve kafasını vurmuştu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık, 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

KAFASINI ÇARPIP BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği teSpit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİ VE SENARİSTLİK YAPTI

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Ünlü tiyatrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmi Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmi Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu. Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu.

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Kenan Işık Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (36)

Evren Erol:

Allah rahmet eylesin.Ben ölümsüzlüğü buldu sanıyordum

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Ali Kerem:

küllü nefsin zaiketil mevt oku bakıyım

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ZİYA BAŞKAN:

Allah rahmet eylesin son 10 yıldır bitkisel hayattaydı zaten

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yanıtYanıtla
Sibel Çakır:

Artık vefat ettiği anlar şimdi çok üzüldüm

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yanıt0
Hakan Dogu:

Allah rahmet eylesin...

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SüLeyman Kiyağ:

Adam kabir azabını hastanede çekti ...

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Burak Mert:

kabir azabi diye bisey yok kurani ac oku

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YalancıSavar:

Allah rahmet eylesin

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Koray GENÇ:

ALLAH rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun

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Hikmet Bal:

Allah tahsilatını affetsin çok çekti

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