Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

Türkiye'de bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Son hali gündem olan son isim ise Ayrılsak Da Beraber dizisinin ünlü oyuncularından Janset Paçalı oldu. Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

YARIM ELMA'DA DA ROL ALDI

Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz'in ardından 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma dizisiyle hafızalardaki yerini sabitledi.

SON HALİ GÖZ DOLDURDU

Janset'in rol arkadaşı Günay Karacaoğlu, hala dizilerde yer alsa da Janset Paçal'ı artık ekranlarda göremiyoruz. Değişimi ile dikkat çeken Paçal'ın son hali göz doldurdu.

İşte ünlü ismin son hali: