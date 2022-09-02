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Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

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Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

Ayrılsak Da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Berna karakteriyle milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Janset Paçal, yıllar sonra objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun güzelliğine güzellik katması, hayranlarını sevindirdi.

Türkiye'de bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Son hali gündem olan son isim ise Ayrılsak Da Beraber dizisinin ünlü oyuncularından Janset Paçalı oldu. Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

YARIM ELMA'DA DA ROL ALDI

Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz'in ardından 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma dizisiyle hafızalardaki yerini sabitledi.

Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

SON HALİ GÖZ DOLDURDU

Janset'in rol arkadaşı Günay Karacaoğlu, hala dizilerde yer alsa da Janset Paçal'ı artık ekranlarda göremiyoruz. Değişimi ile dikkat çeken Paçal'ın son hali göz doldurdu.

İşte ünlü ismin son hali:

Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Janset Paçal yıllar sonra görüntülendi! Son hali hayran bıraktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Ayrılsak da Beraberiz Janset Magazin Haberler

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