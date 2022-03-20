Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı - Haberler

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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Haberler.com - Magazin
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Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündem olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de bir dergi için objektif karşısına geçti. Vuslateri'nin kırmızı sütyeniyle verdiği pozlar, hayranlarından tam not aldı.

Oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde rol aldığı projeler ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyordu. Vuslateri, bu sefer de bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Gonca Vuslateri, kırmızı sütyenli pozlarına ''Yasak arzu doğururmuş. 'Bu ne açıklık' dendiği günden beri hepimizi ter basmış...'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına ''Yaşayan güzellik'', ''Yakıyorsun Gonca'' ve ''İçim açıldı'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Vuslateri'nin o pozları:

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Haberler.com - Magazin

Gonca Vuslateri, Cinsellik, Magazin, Yaşam, Haberler

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