Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde rol aldığı projeler ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyordu. Vuslateri, bu sefer de bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Gonca Vuslateri, kırmızı sütyenli pozlarına ''Yasak arzu doğururmuş. 'Bu ne açıklık' dendiği günden beri hepimizi ter basmış...'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına ''Yaşayan güzellik'', ''Yakıyorsun Gonca'' ve ''İçim açıldı'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Vuslateri'nin o pozları:

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