Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den cinsellik itirafı! Vücutta en çok etkilendiği yeri söyledi, ortalık yıkıldı: Sucunun bile ayağına bakarım
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, katıldığı bir programda cinsellikle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erkeklere ilgi duyduğunu ancak günün birinde bir kadının kendisini etkilemesi halinde kimseye hesap vermeyeceğini belirten Vuslateri, vücutta en çok ilgi duyduğu yerin ise ayaklar olduğunu söyleyerek şaşkınlık yarattı. Vuslateri, "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Vuslateri, konuk olduğu programda cinsellikle ilgili itiraflarda bulundu.
"EVE GELEN SUCUNUN BİLE AYAKLARINA BAKARIM"
Ayakları çok etkileyici bulduğunu söyleyen oyuncu, "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" diyerek hayranlarını şaşırttı.Gonca Vuslateri "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.
"BİR KADINA İLGİ DUYARSAM HESAP VERMEM"
Sözlerine devam eden Vuslateri, "Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem" ifadelerini kullandı.