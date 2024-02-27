Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla uzun yıllardır adından söz ettiren sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, 4 yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Muhabir Online hesabında yer alan habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda parmağında tektaş yüzükle görüntülendiği için evlilik haberleri beklenen çift, ani bir kararla ayrıldı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.