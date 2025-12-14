Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Beste Kökdemir, anne olduktan sonra oğlu Kai ile çekilen ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafa tek kelimelik "Kalbim" notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Kökdemir'in kucağında minik Kai'yi tuttuğu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun oğlunun yüzünü göstermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL HAYATI GÖZLERDEN UZAK

Anne olduktan sonra özel hayatını daha da gözlerden uzakyaşamayı tercih eden Beste Kökdemir, bu paylaşımıyla hayranlarını hem duygulandırdı hem de sevindirdi.

Beste Kökdemir, 4 Temmuz 2025'te uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evlenmiş, 28 Kasım'da ise oğlunu kucağına almıştı.