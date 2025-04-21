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Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu
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Madeleine West, yedinci çocuğunu dünyaya getirdi. 47 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni doğan bebeğinin sağlığının mükemmel olduğunu açıkladı. Neighbours dizisinin yıldızı, bebeğinin kısmen görünen bir fotoğrafını paylaşarak, "Sonunda dünyaya geldi. Tamamen kusursuz" diye yazdı. Avustralyalı oyuncu, bebeğin cinsiyetini veya adını henüz açıklamadı.

Avustralyalı oyuncu Madeleine West, 47 yaşında yedinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, Cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni doğan bebeğini takipçilerine duyurdu. West, bebeğin sağlığının yerinde olduğunu belirttiği paylaşımında, çocuğun yüzünü kısmen gösterdiği paylaşımına, "Sonunda dünyaya geldi ve tamamen kusursuz" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bebeğin ismi ya da cinsiyetiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu

West'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajıyla dolup taştı. Oyuncunun yakın arkadaşlarından Alex Fevola, "Tebrikler! Bu kıymetli zamanın tadını çıkar," derken; Shelley Craft ise, "Tüm sevgimi ve kucak dolusu sarılmalarımı gönderiyorum. Tebrikler," ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu

Madeleine West, geçtiğimiz haftalarda 47 yaşında yeniden hamile olduğunu açıklamış ve bu kararının birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandığını söylemişti. Ancak aldığı yoğun destekten de etkilendiğini belirtmişti.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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