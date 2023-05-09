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Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Magazin Haberleri

Formula 1 Miami Grand Prix araba yarışlarına pantolonsuz bir şekilde iç çamaşırını gösteren tül etek ile katılan Rus model Irina Shayk, yarış hayranları tarafından ağır şekilde eleştirildi. Bazı yarış severler eleştirinin dozunu artıp ünlü modele hakarete varan yorumlar yaptı.

Formula 1 Miami Grand Prix araba yarışları adeta ünlüler geçidine döndü. Dün dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, yıldız şarkıcı Shakira ile boy gösterirken, ünlü model Irina Shayk da yarışmayı izlemeye gelenler arasında yerini aldı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Ünlü modelin kıyafeti ise her şeyin önüne geçti. Rus model, iç çamaşırını gösteren tül etek ile tribünde yerini aldı. Bazı yarış severler kıyafetin bir spor etkinliği için uygun olmadığını, bu tür bir kıyafetin ancak plajda giyilebileceğini söyledi. Bazı izleyiciler ise çocukların da olduğu bir ortamda böyle bir kıyafet giymenin her şeyden önce toplum ahlakına aykırı olduğunu söyledi.

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

ESKİ EŞİYLE BARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Irina, geçen hafta katıldığı New York'ta düzenlenen Met Gala törenlerinde eski kocası ile konuşurken görüntülenmişti.

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye tül etekle geldi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Irina Shayk Cinsellik Magazin Haberler

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