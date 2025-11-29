Haberler

Ünlü modacı Pınar Bent, Ortadoğu'ya açılıyor

Güncelleme:
Gelinlik ve abiye modasının Türkiye'deki öncü isimlerinden ünlü modacı Pınar Bent, uluslararası marka yolculuğunda yeni bir adım daha atıyor. Rotterdam ve Londra'daki mağazalarından sonra şimdi de Riyad'da ilk butik mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Özellikle göz alıcı gelinlik tasarımlarıyla Türkiye'de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Bent, daha önce Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde düzenlediği sayısız defileyle büyük beğeni toplamış ve bölge moda otoritelerinin dikkatini çekmişti.

Yeni Riyad mağazasıyla birlikte Pınar Bent, markasını bölgenin moda merkezlerinden biri olan Suudi Arabistan'da daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Tasarımlarındaki zarafet, işçilik kalitesi ve modern çizgilerle öne çıkan Bent, Ortadoğu pazarında güçlü bir yer edinmeye kararlı görünüyor.

