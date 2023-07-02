Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e damga vurdu
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Ünlü modacı Emrullah Köroğlu, Kosova Fashion Week'e katılarak birbirinden şık ve özel tasarımlarıyla dikkat çekti. Köroğlu'nun kostümünde Kosova ve Türk bayrağı dalgalandırması büyük beğeni topladı.
Son zamanlarda ünlülerin en çok tercih ettiği isimler arasında yer alan genç modacı Emrullah Köroğlu, bu kez Kosova'da büyük beğeni topladı.
İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI
Kosova Fashion Week'e katılan ünlü nmodacı, birbirinden şık ve özel tasarımlarıyla defilede dikkat çekti. Defile sonunda hazırladığı kostümde Kosova ve Türk bayrağını dalgalandıran Köroğlu,izleyicilerden tam not aldı.
KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
Kosova ve Türk bayrağını kostümünde dalgalandıran Köroğlu , Kosova Fashion Week finaline damgasını vurdu. ilir geci'nin hazırladığı organizasyona katılan Kosova iş insanları Emrullah Köroğlu'nun yaptığı tasarımlarlatüm seyirciyi adeta kendine hayran bıraktı.