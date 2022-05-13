Ünlü İsmin Kızı Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

'Aziz' dizisinde 'Galip Payidar' karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan (56), büyük bir gurur yaşadı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu.

"PERİŞAN MUTLUYUM"

Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözleriyle dile getirdi.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Ayçin İnci de Ayşe Dilan için yayınladığı mesajda "Canım Ayşe'm, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ahmet Mümtaz Taylan, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin, kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti.

Taylan, daha sonra 2007'de Ayçin İnci ile nikah masasına oturdu. Ancak ikili, 2012 yılında boşandı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan (d. 12 Eylül 1965, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmen.

İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatroları'nda çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin (DETİS) kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu DETİS'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı.

Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'nü kazandı.[1] Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü[2] kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol almıştır.[3] 2020 yılında Gelincik filmi ile Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Ayçin İnci ile 2007'de evlenmiş, Mart 2012'de boşanma davası açılmıştır.

"ARA TOPLAM - Yolumu Ararken Öğrendiklerim" Mart 2021 tarihinde Kronik Kitap tarafından yayımlandı.

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