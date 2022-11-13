ÜNLÜ İSİMLEDEN İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMAYA TEPKİLER!
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184127590-beyoglu-patlama-2.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184127590-beyoglu-patlama-2.jpg&width=600&quality=100" />
Gonca Vuslateri, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
paylaşımı yaptı." data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184129659-beyoglu-patlama-4.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184129659-beyoglu-patlama-4.jpg&width=600&quality=100" />
Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm …. Korkunç videolar" paylaşımı yaptı.
diye yazdı. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184128706-beyoglu-patlama-5.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184128706-beyoglu-patlama-5.jpg&width=600&quality=100" />
Demet Akbağ, paylaşımında "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı.
diyerek gösterdi." data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184130230-beyoglu-patlama-6.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184130230-beyoglu-patlama-6.jpg&width=600&quality=100" />
Haluk Levent ise tepkisini "Allah bin belanızı versin !" diyerek gösterdi.
dedi. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184127863-beyoglu-patlama-7.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184127863-beyoglu-patlama-7.jpg&width=600&quality=100" />
Burak Deniz, "İstiklal caddesinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.. yaralılar acil şifa bulsun.. çok üzgünüm çok..." dedi.
ifadelerini kaydetti. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184128144-beyoglu-patlama-8.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184128144-beyoglu-patlama-8.jpg&width=600&quality=100" />
Cenk Eren, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.
dedi. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184128349-beyoglu-patlama-9.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184128349-beyoglu-patlama-9.jpg&width=600&quality=100" />
Demet Özdemir de "İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm" dedi.
diyenBurak Akkul da "Başımız sağolsun. Acil şifalar" temennisinde bulundu." data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184130735-beyoglu-patlama-1.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184130735-beyoglu-patlama-1.jpg&width=600&quality=100" />
"En yoğun gün, en yoğun yer, en yoğun saat... Ölü yaralı sayısı artmasın demekten başka bir şey gelmiyor elden" diyen Burak Akkul da "Başımız sağolsun. Acil şifalar" temennisinde bulundu.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin