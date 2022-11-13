Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜNLÜ İSİMLEDEN İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMAYA TEPKİLER!

Magazin Haberleri

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ünlü isimlerden de tepki geldi.

<p>Gonca Vuslateri, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184127590-beyoglu-patlama-2.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184127590-beyoglu-patlama-2.jpg&width=600&quality=100" />

Gonca Vuslateri, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

<p>Demet Akalın, <strong><em>paylaşımı yaptı." data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184129659-beyoglu-patlama-4.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184129659-beyoglu-patlama-4.jpg&width=600&quality=100" />

Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm …. Korkunç videolar" paylaşımı yaptı.

<p>Demet Akbağ, paylaşımında <strong><em>diye yazdı. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184128706-beyoglu-patlama-5.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184128706-beyoglu-patlama-5.jpg&width=600&quality=100" />

Demet Akbağ, paylaşımında "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı.

<p>Haluk Levent ise tepkisini <strong><em>diyerek gösterdi." data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184130230-beyoglu-patlama-6.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184130230-beyoglu-patlama-6.jpg&width=600&quality=100" />

Haluk Levent ise tepkisini "Allah bin belanızı versin !" diyerek gösterdi.

<p>Burak Deniz,<strong><em>dedi. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184127863-beyoglu-patlama-7.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184127863-beyoglu-patlama-7.jpg&width=600&quality=100" />

Burak Deniz, "İstiklal caddesinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.. yaralılar acil şifa bulsun.. çok üzgünüm çok..." dedi.

<p>Cenk Eren,<strong><em>ifadelerini kaydetti. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184128144-beyoglu-patlama-8.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184128144-beyoglu-patlama-8.jpg&width=600&quality=100" />

Cenk Eren, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

<p>Demet Özdemir de <strong><em>dedi. " data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184128349-beyoglu-patlama-9.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184128349-beyoglu-patlama-9.jpg&width=600&quality=100" />

Demet Özdemir de "İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm" dedi.

<p><strong><em>diyenBurak Akkul da "Başımız sağolsun. Acil şifalar" temennisinde bulundu." data-lzled="true" data-src="/Archive/2022/11/13/184130735-beyoglu-patlama-1.jpg" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2022/11/13/184130735-beyoglu-patlama-1.jpg&width=600&quality=100" />

"En yoğun gün, en yoğun yer, en yoğun saat... Ölü yaralı sayısı artmasın demekten başka bir şey gelmiyor elden" diyen Burak Akkul da "Başımız sağolsun. Acil şifalar" temennisinde bulundu.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İstiklal Caddesi Magazin Haberler

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title