Ünlü iş insanı Halit Yukay için cenaze töreni düzenlendi
4 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanarak hayatını kaybeden yat üreticisi Halit Yukay, 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde bulunan cenazesinin ailesine teslim edilmesinin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Halit Yukay'ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilirken, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. Parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesinin ardından başlatılan arama çalışmaları, Türk Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle 30 gün sürdü. 19 gün sonra Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılan Yukay'ın kimliği, sol kolundaki saat ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla teşhis edildi.

CENAZE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce beklemek zorunda kalan TCG Işın gemisinin ardından, bölgeye ulaşan TCG Alemdar gemisi ve özel eğitimli dalgıçlar sayesinde Yukay'ın cenazesi asansör sistemiyle denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı'na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemelerin ardından ailesine teslim edilen Yukay'ın cenazesi İstanbul'a götürüldü.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenazede Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi hazır bulundu. Törende gözyaşları sel olurken, sevenleri ünlü iş insanına son görevlerini yerine getirdi. Cenaze namazı öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii'nde kılındı. Cenazede zor anlar yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ dakikalarca ağladı. Halit Yukay'ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, ünlü iş insanının "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Su testisi Su yolunda kırılırmış. Başka söze ne hacet... Allah Rahmet Eğlesin.

aklin eksik senin dostum.

