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Avustralya'nın popüler dizisi Neighbours'da tanınan Scarlet Vas, üvey kardeşi Tayo Ricci ile evlendi. Melbourne'da gençlik yıllarında tanışan çift, ailelerinin birlikteliği sonucu üvey kardeş oldu. Ancak bu durum, aşklarını yaşamaktan alıkoymadı. Çift, geçen yıl Yunanistan'ın Mykonos adasında evlendi ve şimdi bir kız bebek bekliyorlar. Vas ve Ricci, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını bilgilendiriyor. İkili, olumsuz yorumlara rağmen aşklarını sürdürmekte kararlı.

Avustralya'nın popüler dizisi Neighbours'da polis memuru rolüyle tanınan Scarlet Vas, ilginç bir aşk hikayesinin kahramanı oldu. Gençlik yıllarında Melbourne'da tanıştığı Tayo Ricci ile ailelerinin birbirleriyle ilişkiye başlaması sonucu üvey kardeş olan çift, aşklarından vazgeçmedi ve evlendi.

Geçen yıl Eylül ayında Yunanistan'ın Mykonos adasında dünyaevine giren çift, şimdi bir kız bebek beklediklerini duyurdu. Instagram'da paylaştıkları videoda gebelik testi ve ultrason görüntülerini gösteren çift, bebeklerini "Noel Mucizemiz" olarak tanımladı.

Üvey kardeş olmalarına rağmen aşklarını yaşamaktan çekinmeyen çift, ilişkileri hakkında yapılan olumsuz yorumları umursamadıklarını belirtiyor. Scarlet, "Yorumları okumuyorum, ama gördüğümde gülüyorum. Trolleri eğlenceli buluyoruz" diyor.

Düğünlerinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Tayo'nun yaptığı dans gösterisi ve Scarlet'in çocuksu konuşmaları eleştirilere neden oldu.

2017-2018 yılları arasında Neighbours dizisinde rol alan Scarlet, şimdi eşiyle birlikte OnlyFans'ta içerik üretiyor. Platform üzerinden ayda 200 bin dolardan fazla kazandığını açıklayan Scarlet, Instagram'da 2.4 milyon, TikTok'ta ise 6.2 milyon takipçiye sahip. Çift şu anda Amerika'da yaşıyor ve sosyal medya kariyerlerine devam ediyor.

Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı

Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı

Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı

Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

hoşgeldin sma bebek

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Dinen bir sakıncası yoktur...

Yorum Beğen4
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