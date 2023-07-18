Umreye giden Fulya Öztürk başörtülü fotoğraflarını paylaştı: Rabbim nasip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde bulunan başarılı muhabir, Suudi Arabistan'a gitti. Umreye giden ünlü isim, sosyal medya hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşarak "Allah bana da nasip etti. Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım" dedi.

Gündüz kuşağında program sunduktan sonra eski işine geri dönerek muhabirlik yapmaya devam eden Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a gitti. Mekke'ye giden Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

"TAVAF, SAY, SAÇ KESİMİ HEPSİNİ YERİNE GETİRDİM"

Umreye giden Fulya Öztürk, başörtülü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.