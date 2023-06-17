Ufuk Bayraktar'ın yeni filmi 'Benim Babam Bir Kahraman' vizyonda

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı 'Benim Babam Bir Kahraman' filmi vizyona girdi. Dram türündeki filmde, babalık, kahramanlık, sevgi ve güven sorgulamaları işleniyor. Filmin senaryosunu Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte yazarken, süper kahraman kostümlerinin çizimleri Leman dergisi çizeri Bahadır Boysal'a ait. Filmin müzikleri de Can Yücel ve Barış Akarsu şarkılarından oluşuyor.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un keşfiyle oyunculuk kariyeri başlayan, 'Bekleme Odası', 'İklimler', 'Kader', 'Yumurta', 'Girdap', 'Ali'nin Sekiz Günü', 'Ayrılık', 'Memleket Meselesi', 'Bu Son Olsun', 'Çanakkale 1915', 'Dağ' serisi, 'Kümes', 'Geçmişteki Sır' ve 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nde rol alan Ufuk Bayraktar, yeni filmiyle vizyonda. Filmin senaryosunu Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte yazarken, filmdeki süper kahraman kostümlerinin çizimleri efsane çizgi roman dergisi Leman'ın usta çizeri Bahadır Boysal ait. Filmin müzikleri de titizlikle hazırlandı. Sözleri Can Yücel'e müziğe Derya Köroğlu'da ait olan "Başka Türlü Birşey" ve Barış Akarsu'nun yorumladığı "Kimdir O" adlı şarkılar da filmle birlikte tekrar gündeme gelecek.

Ufuk Bayraktar'ın seyirciye gözü yaşlı kahkahalar attırmayı hedefleyen Orçun Benli'nin yönettiği dram filmi "Benim Babam Bir Kahraman" sinemalarda seyircisini bekliyor.

En son Dayı filmi ile sinemalarda izlediğimiz Ufuk Bayraktar, bugün vizyona giren "Benim Babam Bir Kahraman" filmi ile babalık dersi verecek.

Yüreklere dokunan bir baba-oğul hikayesi olan Benim Babam Bir Kahraman filmi için yeni bir karaktere bürünen Ufuk Bayraktar bu sefer izleyenlere göz yaşı döktürecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN MAHİR İPEK'İ DE FİLMDE

Başrollerini Ufuk Bayraktar ile birlikte Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin ve Nurhak Mine Söz'ün paylaştığı, Metin Coşkun, Eray Özbal, Hülya Şen gibi usta isimlerin rol aldığı, çocuk karakteri Mehmet Emin Güney oynadığı Benim Babam Bir Kahraman babalık, kahramanlık, sevgi ve güven sorgulamaları yaptıran sıcacık bir film.

Leman Kurtcan yapımcılığında çekilen "Benim Babam Bir Kahraman" ın eşinin zamansız ölümünün ardından oğlu Can (Mehmet Emin Güney) ile kendine küçük, zorlu ama eğlenceli bir dünya kuran temizlik işçisi Altan (Ufuk Bayraktar) ve arkadaşlarının trajik hikayesini anlatıyor.

Benim Babam Bir Kahraman küçük bir çocuğu mutlu etmek, umutlu hissettirmek için geceleri tayt giyip, maske ve pelerin takan, emekçi kahramanların dünyasına götürüyor. Süper güç neydi diye sorgulatıyor.

Filmin senaryosunu ise Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte yazdı. Filmdeki süper kahraman kostümlerinin çizimleri efsane çizgi roman dergisi Leman'ın usta çizeri Bahadır Boysal ait.

Filmin müzikleri de titizlikle hazırlandı. Sözleri Can Yücel'e müziğe Derya Köroğlu'da ait olan "Başka Türlü Birşey" ve Barış Akarsu'nun yorumladığı "Kimdir O" adlı şarkılar da filmle birlikte tekrar gündeme gelecek.