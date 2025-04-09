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Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel bebeğinin son halini paylaştı

Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel bebeğinin son halini paylaştı
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Belçika birincisi Zeynep Sever Demirel, milli futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, 23 Şubat'ta üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına aldı. Üç çocuk annesi Zeynep Demirel, minik kızıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken, ünlü ismin takipçileri Yasmin'in annesi Zeynep Demirel'in adeta bir kopyası olduğunu vurguladı.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında ise hayatını milli futbolcu Volkan Demirel ile birleştirdi. Çiftin Yeda ve Yada adında iki kız çocuğu bulunuyor. Aile, 23 Şubat'ta üçüncü çocuklarına kavuşarak, Yasmin adını verdiler.

Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel bebeğinin son halini paylaştı

ikili üçüncü çocuklarını ise 23 Şubat'ta kavuştu. Demirel ailesi kızlarına ise Yasmin adını verdi.

Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel bebeğinin son halini paylaştı

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, uzun bir süre sonra Yasmin ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Üç çocuk annesi ünlü isim, paylaşımına Emel Müftüoğlu'nun "Mucize" şarkısını ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Yasmin bebeğinin annesi Zeynep Demirel ile olan benzerliğine yorum yağdırdı. Bazı yorumlar şu şekilde, "Resmen kendini doğurmuşsun sana çok benziyor maşallah", "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış."

Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel bebeğinin son halini paylaştı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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