Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi - Haberler

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Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Amerika'da South West hava yollarına ait uçakta uçuş sırasında ismi Larry olarak açıklanan bir erkek yolcu Airdropp aracılığı ile bir kadınla ilişkiye girdiği anlara ait fotoğrafları airdropla tüm yolculara gönderdi.

Yolcular Larry'a sert tepki gösterdi. Bazı yolcuların şikayeti üzerine uçak iniş yaptıktan sonra uçağa giren FBI görevlileri sapkın yolcuyu gözaltına alıp tutukladı.

Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi

Bir kadın olay anına ait videoyu Tiktok'da paylaştı. Videoda Larry'nin, kendisine tepki gösteren yolculardan özür dilediği görülüyor.

Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi

Polis olay ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken havayolu şirketi yaptığı açıklamada uçaklarında bu tür davranışlara asla tolerans göstermeyeceklerini açıkladı.

Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Cinsellik Magazin Haberler

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