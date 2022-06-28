Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi

Yolcular Larry'a sert tepki gösterdi. Bazı yolcuların şikayeti üzerine uçak iniş yaptıktan sonra uçağa giren FBI görevlileri sapkın yolcuyu gözaltına alıp tutukladı.

Bir kadın olay anına ait videoyu Tiktok'da paylaştı. Videoda Larry'nin, kendisine tepki gösteren yolculardan özür dilediği görülüyor.

Polis olay ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken havayolu şirketi yaptığı açıklamada uçaklarında bu tür davranışlara asla tolerans göstermeyeceklerini açıkladı.