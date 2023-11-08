Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı

Haklarındaki birçok iddiadan dolayı eşi Engin Polat ve kardeşleriyle birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın 97 milyon dinlenen Enercii adındaki şarkısı Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın 3 ay önce çıkarıldığı Enercii isimli şarkısı Apple Music ve Spotify'den kaldırıldı.

SADECE KENDİ KANALINDA VAR

Hakkındaki suçlamaları reddederek sadece şirketin reklam yüzü olduğunu ve mali işlerle ilgilenmediğini söyleyen Dilan Polat, 3 ay önce Enercii adını verdiği bir şarkı ve klip yayınlamıştı. Polat'ın YouTube kanalında yayınladığı klip 97 milyon görüntülenirken cezaevine girmesiyle Spotify ve Apple Music'ten kaldırılmasına karar verildi. Polat'ın şarkısının sadece remix versiyonları dururken kendi YouTube kanalında ise yer alıyor.

TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat, emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini belirterek soyadı Polat olan kişilerin eşinin akrabası olduğunu, soyadı Doğu olan kişilerin ise kendi akrabası olduğunu ve diğer şüphelileri tanımadığını söyledi. Dilan Polat ifadesinde "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum" dedi.

"FATURA KESMEYİ BİLMEM"

İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.

27 ŞİRKET İÇİN KAYYIM ATANDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında tedbir konulan 27 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını talep edildi. Söz konusu talep İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.