Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılan Hande Erçel gelen bağışları anlattı: 11 yaşındaki lösemi çocuk tedavi parasını, şehidin oğlu da maaşını verdi

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında bağış toplayan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından o akşam gelen bağışları anlattı. Oyuncu, "Sadece bende kalmasın istedim" diyerek yaptığı paylaşımda 11 yaşındaki lösemi hastası çocuğun tedavi masrafının bir kısmını depremzedeler için gönderdiğini şehidimizin 11 yaşındaki oğlunun da kendisine bağlanan maaşı bağışladığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından tüm televizyonlarda ortak yayın olarak gerçekleştirilen Tek Yürek Türkiye kampanyası düzenlendi. Gecede yer alan oyuncu Hande Erçel de bağış topladı.

"11 YAŞINDAKİ ÇOCUK LÖSEMİ TEDAVİ PARASINDAN BAĞIŞLADI"

Canlı yayında bağış telefonları alırken yoğunluktan yaşananları anlatamadığını söyleyen Hande Erçel, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gelen bağış telefonlarının kendisini duygulandırdığını söyleyen Erçel, şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam yayındaki yoğunluk sebebiyle paylaşmaya fırsatım olmadı ama sadece bende kalmasın istedim... Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış bir çok çocuk aradı beni, kumbarasını kırıp bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı."

"ŞEHİDİN 11 YAŞINDAKİ OĞLU BAĞLANAN MAAŞINI BAĞIŞLADI"

Ve 17 şubat 2016 şehitlerimizden Uğur Fetih Özdemir 'in 11 yaşındaki biricik oğlu ona bağlanan aylığını bağışladı. Sizi yetiştiren anne, babanın ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Burada kalsın, bilin istedim.."