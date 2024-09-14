Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede takipçi sayısı katlanarak artan Bilgen, eleştirilere de cevap verdi.

"NEGATİF YORUM YAPANLARIN BOŞLUĞUNA VERİYORUM"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğu ortaya çıkan Bilgen, torpil iddiasını da gündeme getirdi. Instagram hesabındaki fotoğraflarına gelen yorumları kapatan genç isim, NOW TV'de Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Hakkındaki yorumlara cevap veren Türkiye Güzeli "Ben bir Türk kadınıyım. Türk Cumhuriyetimizi temsil etmek için bu unvanı aldım. Bununla çok gurur duyuyorum. Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.