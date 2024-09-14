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Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar

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Miss Turkey 2024 1. İdil Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Birinci olmaması yönünde binlerce mesaj alan Bilgen, eleştirilere fena patlayarak "Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede takipçi sayısı katlanarak artan Bilgen, eleştirilere de cevap verdi.

"NEGATİF YORUM YAPANLARIN BOŞLUĞUNA VERİYORUM"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğu ortaya çıkan Bilgen, torpil iddiasını da gündeme getirdi. Instagram hesabındaki fotoğraflarına gelen yorumları kapatan genç isim, NOW TV'de Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Hakkındaki yorumlara cevap veren Türkiye Güzeli "Ben bir Türk kadınıyım. Türk Cumhuriyetimizi temsil etmek için bu unvanı aldım. Bununla çok gurur duyuyorum. Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (12)

Mücahit Kılıç:

Aynı şeyi seni seçenler için diyorum :D

131
3
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Yusuf Yap:

Hak etmedin birinciliği, daha neyi savunuyor bu. ??

86
1
yanıtYanıtla
Adem Sevindik:

Neyin bilgi sahibi olacağız, elleyip kokluyacakmıyız kavun gibi göz var nizam var aynaya bak.

74
2
yanıtYanıtla
BOZKURT_07 null:

ülkede bu kadar güzel kadın varken sizi secmeleri kadar saçma bir hayatım var sayın idik hanım ????

37
1
yanıtYanıtla
gökhan eker:

Ben buna güzel bile demem gir tiktok a en kötüsü bundan güzel

24
0
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Fotoğraf ina bir kaç defa baktıktan sonra bir güzellik gördüm. Öyle bir defasında bakarak görünmüyor

17
7
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Gelip Bizi Bilgilendir, Vucudun Hakkinda Bilgi Sahibi Olalim, Elleyelim Koklayalim..Desek Bilgilendirecekmisin ?

8
1
yanıtYanıtla
Ülkücü Gençlik:

Şabaniye haklı

6
0
yanıtYanıtla
Fatih Sultan:

Herşey kabak gibi ortada. Neyin bilgisinden fikrinden bahsediyor bu?

4
0
yanıtYanıtla
Bitlisli:

Şabaniye geldi aklıma

2
0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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