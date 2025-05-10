Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, 52 yıl önce 'mahpus' filminin çekildiği Meryem Ana Kilisesi kilisesini ziyaret etti. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 1973 yılında Ümmühan karakterini canlandırdığı Mahpus filmindeki çekim mekânı olarak kullanılan Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'ni 52 yıl sonra yeniden ziyaret ederek anılarını tazeledi.

O yıllarda cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, Şoray'ın hafızalara kazınan sahnelerine ev sahipliği yapmıştı. Yıllar sonra aynı mekâna yeniden adım atan usta oyuncu Şoray, duygusal anlar yaşadı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyareti sırasında Türkan Şoray'a, Eski Meryem Ana kilisesinin tarihi hakkında bilgi verdi.

YENİDEN TURİZME KAZANDIRILDI

Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı. Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı.