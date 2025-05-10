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Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

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Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, 52 yıl aradan sonra "Mahpus" filminin çekildiği Nevşehir'deki Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti. Hafızalara kazınan sahnelerin çekildiği mekânda duygusal anlar yaşayan Şoray, geçmişe bir yolculuk yaptı.

Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, 52 yıl önce 'mahpus' filminin çekildiği Meryem Ana Kilisesi kilisesini ziyaret etti. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 1973 yılında Ümmühan karakterini canlandırdığı Mahpus filmindeki çekim mekânı olarak kullanılan Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'ni 52 yıl sonra yeniden ziyaret ederek anılarını tazeledi.

Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

O yıllarda cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, Şoray'ın hafızalara kazınan sahnelerine ev sahipliği yapmıştı. Yıllar sonra aynı mekâna yeniden adım atan usta oyuncu Şoray, duygusal anlar yaşadı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyareti sırasında Türkan Şoray'a, Eski Meryem Ana kilisesinin tarihi hakkında bilgi verdi.

Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

YENİDEN TURİZME KAZANDIRILDI

Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı. Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı.

Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKALEM:

Bir Mekke'ye Hacca gitseydin ya !

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