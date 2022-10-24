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Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı

Magazin Haberleri

Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. İfadesi alan Raun, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinsiyet değiştirme süreciyle kısa sürede tanınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınladı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise görüntülerin ardından harekete geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu. Mikail Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı

Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı

Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun, gözaltına alındı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mika Can Raun Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Mutlu :

Peki Turk Lirasinin degerinin dunyada en cok deger kaybeden para birimi olmasinin sorumlulari ne olacak..

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vatandaş rıza:

kerimcana mükremine neyaptılarda bune neyapacaklar

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sem sem:

inşallah hapse girer ve cıkamaz sımarıklıgında bir yere kadar

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