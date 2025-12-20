Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi uygulanmıştı.

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise avukatıyla birlikte adliyeye gelerek savcılığa müşteki sıfatıyla ifade vermişti. Tuğyan'ın ağabeyi Tuğberk'in "Ablam, sevgilisi için annemi öldürmüş" sözlerinin ardından şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı.

Esra Ezmeci'nin "Yeni Baştan" programında yayımlanan görüntülerde, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'a silah çektiği anlar ortaya çıktı.

TUĞYAN ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Görüntülerde Tuğyan, elindeki tabanca ile Kervan'a tehditler savururken küfürler de kullandı. Tuğyan, "Seni vurmazsam ecdadımı…" sözleriyle Kervan'ı zorla apartmana soktu.

Olayın detaylarına göre, Kervan bir gece Yalova'daki evine girmek istediğinde Tuğyan kapıda onu silahıyla karşıladı ve kapının şifresini bile kendisi girdi. Tehditler, hakaretler havada uçuştu. Tuğyan öfkeden deliye dönerken Kervan'ın kayıtsızlığı dikkatlerden kaçmadı.