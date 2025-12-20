Haberler

Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler... Haber Videosunu İzle
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Güllü Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, sevgilisi Kervan'ı zorla alıkoyduğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Tuğyan'ın öfkeyle bağırdığı ve tehditler savurduğu görülürken, Kervan'ın sakin tavırları dikkat çekti.

  • Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı.
  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi uygulanmıştı.

Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise avukatıyla birlikte adliyeye gelerek savcılığa müşteki sıfatıyla ifade vermişti. Tuğyan'ın ağabeyi Tuğberk'in "Ablam, sevgilisi için annemi öldürmüş" sözlerinin ardından şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı.

Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Esra Ezmeci'nin "Yeni Baştan" programında yayımlanan görüntülerde, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'a silah çektiği anlar ortaya çıktı.

TUĞYAN ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Görüntülerde Tuğyan, elindeki tabanca ile Kervan'a tehditler savururken küfürler de kullandı. Tuğyan, "Seni vurmazsam ecdadımı…" sözleriyle Kervan'ı zorla apartmana soktu.

Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olayın detaylarına göre, Kervan bir gece Yalova'daki evine girmek istediğinde Tuğyan kapıda onu silahıyla karşıladı ve kapının şifresini bile kendisi girdi. Tehditler, hakaretler havada uçuştu. Tuğyan öfkeden deliye dönerken Kervan'ın kayıtsızlığı dikkatlerden kaçmadı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

sen nasıl bır pıskopat cıktın arkadas

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerrisduygu34:

şeytanmış tam

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

oynatacağınız videoyu s’cim. bir seferde tam versenize

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıuCube :

Yahu şu kızı ne kadar çok abarttınız! Altı üstü müptezel, içici bir kadın başka bir bok yok! Ayıkken hamamböceklerinden korkan, kokoyu çektiğinde padişah olan tip. ;))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title