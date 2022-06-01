Tuğçe Kazaz'dan kendisine "Yallah Arabistan'a" diyen Ezgi Mola'ya cevap: Medya maymunu - Haberler

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Tuğçe Kazaz'dan kendisine "Yallah Arabistan'a" diyen Ezgi Mola'ya cevap: Medya maymunu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ezgi Mola, şeriatla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Tuğçe Kazaz'a "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösterdi. Mola'nın tepkisine sessiz kalamayan Kazaz ise "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et" diyerek karşılığını verdi.

Eski manken Tuğçe Kazaz, gündemle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı adından söz ettirmeye devam ediyor. Kazaz son olarak şeriatla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezgi Mola'nın ünlü ismin paylaşımına tepki göstermesinin ardından ikili arasında gerilim arttı.

Twitter hesabından şeriatla ilgili bir paylaşım yapan Kazaz "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed'in ahlakı, Hz.Ömer'in adaleti, Hz.Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" dedi.

Tuğçe Kazaz'dan kendisine 'Yallah Arabistan'a' diyen Ezgi Mola'ya cevap: Medya maymunu

Kazaz'ın gündem olan sözlerine sessiz kalamayan Ezgi Mola ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösterdi. Mola'nın tepkisine Tuğçe Kazaz'dan da cevap gecikmedi.

Tuğçe Kazaz'dan kendisine 'Yallah Arabistan'a' diyen Ezgi Mola'ya cevap: Medya maymunu

Oyuncuya Twitter hesabından cevap veren Tuğçe Kazaz, şu ifadeleri kullandı: "Ezgi Mola bana 'Yallah Arabistan'a' demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."

Tuğçe Kazaz'dan kendisine 'Yallah Arabistan'a' diyen Ezgi Mola'ya cevap: Medya maymunu

Karşılıklı yapılan paylaşımların ardından Tuğçe Kazaz ve Ezgi Mola Twitter'da gündem oldu. İki ünlü isme kullanıcılardan hep destek hem de tepki paylaşımları gelmeye başladı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Tuğçe Kazaz Ezgi Mola Twitter Magazin Haberler

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Yorumlar (7)

ali can:

dinime küfreden bari müslüman olsa derler ya.aha tam buraya oturmuş.gören de müslüman sanacak tuğçeyi

Cevap Yaz 54 54 Yayından Kaldır
oturan:

ezgi molaya yallah diyen bari müslüman olsa. tuğçe kazaz zamaında ne çamlar devirdiğini unutmadın değilmi. şimdi mi aklına geldi şeriat. ülkemiz de en kaliteli dini hayat devam etmekte en iyi müslümanlık türkiyede yaşanmaktadır. şimdi 2 le ve uza.

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İzzet güzel :

Türkiye müslüman bir ülkemi yani şuan ????

7 24 Yayından Kaldır
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