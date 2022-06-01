Tuğçe Kazaz'dan kendisine "Yallah Arabistan'a" diyen Ezgi Mola'ya cevap: Medya maymunu - Haberler

Eski manken Tuğçe Kazaz, gündemle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı adından söz ettirmeye devam ediyor. Kazaz son olarak şeriatla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezgi Mola'nın ünlü ismin paylaşımına tepki göstermesinin ardından ikili arasında gerilim arttı.

"BİZ ŞEYTANCA YAŞAYAN BİR TOPLUMUZ, ŞERİAT BİZE GELMEZ"

Twitter hesabından şeriatla ilgili bir paylaşım yapan Kazaz "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed'in ahlakı, Hz.Ömer'in adaleti, Hz.Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" dedi.

EZGİ MOLA: YALLAH ARABİSTAN'A

Kazaz'ın gündem olan sözlerine sessiz kalamayan Ezgi Mola ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösterdi. Mola'nın tepkisine Tuğçe Kazaz'dan da cevap gecikmedi.

KAZAZ: HADDİNİ BİL MEDYA MAYMUNU

Oyuncuya Twitter hesabından cevap veren Tuğçe Kazaz, şu ifadeleri kullandı: "Ezgi Mola bana 'Yallah Arabistan'a' demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."

TWITTER'DA GÜNDEM OLDULAR

Karşılıklı yapılan paylaşımların ardından Tuğçe Kazaz ve Ezgi Mola Twitter'da gündem oldu. İki ünlü isme kullanıcılardan hep destek hem de tepki paylaşımları gelmeye başladı.