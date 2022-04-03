Tuan Tunalı'nın Yüzünü Köpek Isırdı
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Oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da bir köpeği seveyim derken az kalsın gözünden oluyordu. İşte detaylar...
Oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu.
Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi. Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı.
Tunalı, gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.