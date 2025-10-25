Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
Bir süredir oyunculuğa ara verip inşaat sektöründe faaliyet gösteren Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte Umre ziyaretine gitti. Mekke'de Kur'an-ı Kerim okunurken yorgun düşüp uyuyakalan Sayışman'ın o anları bir hayranı tarafından görüntülendi.
Oyunculuğa ara verip inşaat sektörüne yönelen Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulundu. Mekke'de Kur'an-ı Kerim okunurken yorgunluktan gözlerini açık tutamayan ünlü oyuncunun uyuyakaldığı anlar bir hayranının kamerasına yansıdı.
Bir süredir Arnavutluk'ta yürüttüğü inşaat projeleriyle adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte Umre'ye gitti. Ziyarete ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Sayışman, dini yolculuğuyla dikkat çekti.
YORGUN DÜŞTÜ
Ancak Mekke'de Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada yorgunluğa yenik düşüp uyuyakalan Sayışman'ın o anları, tesadüfen orada bulunan bir hayranı tarafından görüntülendi. Gözleri kapalı şekilde başı düşen oyuncunun, oturduğu yerde kısa süreliğine uyuyakaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları hem Sayışman'ın sade görüntüsüne hem de samimiyetine övgü dolu yorumlar yaptı.