Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyarı: Çocuklarınıza dikkat edin

2005 yılında "Best Model of the World" unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Tolgahan Sayışman, modellikte kalmak yerine rotasını oyunculuğa çevirerek bambaşka bir yolda ilerlemeyi tercih etti. 2009 yılında yayınlanan "Lale Devri" dizisinde canlandırdığı 'Çınar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sayışman, bu rolle milyonların sevgisini kazanırken; "Asla Vazgeçmem", "Elveda Rumeli" ve "Şeref Sözü" gibi dizilerle oyunculuktaki başarısını da perçinledi.

Sayışman'ın özel yaşamı da en az kariyeri kadar ilgiyle takip ediliyor. 2014 yılında Arnavut asıllı oyuncu ve model Almeda Abazi ile tanışan ünlü isim, kısa sürede aşkını ilan etti. Çift, 13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Zamanla "örnek çift" olarak anılmaya başlayan Tolgahan ve Almeda, uyumlu birliktelikleri ve samimi halleriyle beğeni topladı.

Çiftin mutluluğu, 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Efehan'la taçlandı. Minik Efehan, babasına olan fiziki benzerliği ve enerjik tavırlarıyla zaman zaman Sayışman'ın sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor. 2021 yılında doğan kızları Alina ise annesine olan bağlılığı ve sevimliliğiyle dikkat çekiyor. İki çocuklu mutlu bir aile tablosu çizen çift, sık sık sevgi dolu karelerle hayranlarının karşısına çıkıyor.

SAYIŞMAN'DAN ADENOVİRÜS UYARISI

Ancak bu huzurlu tablo, son günlerde sağlık cephesinde yaşanan bir sorunla gölgelendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, çocuklarının adenovirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu: 10 gündür adenovirüsle uğraşıyoruz. Çocuklarınızı korumak için dikkatli olun. Ne yazık ki bu virüse karşı spesifik bir ilaç yok, antibiyotik de işe yaramıyor. Ancak bağışıklıkla atlatılabiliyor. Bol sıvı, yeterli dinlenme ve ateş düşürücülerle süreci desteklemeye çalışıyoruz."