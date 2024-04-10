Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor

Televizyon tarihine damga vuran ve günümüzde tekrar bölümleri yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

BEBEĞİN İSMİNE ANNESİ KARAR VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllar önce evlenerek Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi işini kuran Tolga Karel, hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi menajeri Tümay Özokur'a müjdeli haberi veren oyuncu, 5. kez baba olacağını duyurdu. Üç erkek bir kız babası olan Tolga Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti de kız. Bir kez daha babalık heyecanı yaşayan oyuncu, "Erkek çocuk olursa isim hakkı bende, kız olursa eşim Sarah'ta" dedi. Karel'in çocuklarının ismi ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.