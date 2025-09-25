Tolga Akış ve fenomen Gizem Kaya evlendi

Manifest grubunun kurucusu ve menajer Tolga Akış, sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile evlendi.

ZEYNEP BASTIK İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

2021 yılında şarkıcı Zeynep Bastık ile evlenen Akış, bir yıl sonra boşanarak özel hayatında yeni bir döneme girmişti. Ayrılığın ardından ilişkisini gizemli bir şekilde sürdüren Akış, mutluluğu Gizem Kaya'da buldu.

LİZBON'DA TEKLİF, İSTANBUL'DA NİKÂH

Tolga Akış, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gizem Kaya'ya Lizbon tatilinde evlenme teklif etmişti. Dijital içerik üreticisi olan Kaya, o anları Instagram hesabından "Hayatımın en kolay eveti" notuyla paylaşmıştı. Romantik teklifin ardından çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

SORUŞTURMA GÜNDEMİNDEYDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Manifest grubunun mimarı Akış, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.