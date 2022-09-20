Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino: Bomba, Kimse Bizi Konuşmasın gibi yapımlarda yer alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçti. Aynı zamanda çok iyi seslendirme sanatçısı da olan oyuncu şu yapımlarda rol aldı;

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası - 2004

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit - 1993