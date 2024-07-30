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Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na 550 bin lira ceza

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Instagram'da yüzbinlerce takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, farklı zamanlarda yaptığı paylaşımlarında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı'ndan 550 bin TL ceza yedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden aşık oldum" açıklamasıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer de hatası yüzünden Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

ÜRÜN TANITIMLARI YAPIYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "reklam" etiketini kullanmayan Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza kesti. Subaşı uzun bir süredir tatillerinin yanı sıra işbirliği yaptığı markaların da ürünlerini tanıtıyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

FENOMEN CEM ÖZKÖK DE CEZA ALMIŞTI

Temizlik videolarıyla tanınan ve adı sosyal medyada "Foşur foşur abi" olarak anılan fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken "reklam" ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL ceza almıştı. Aldığı cezaya isyan eden fenomen "Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. Haklılar der, aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum" demişti.

Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ticaret Bakanlığı Şeyma Subaşı Instagram Subaşı Sosyal Medya Hukuk Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Furkan Kesgin:

Reklamcılık bir iş ve vergisi var zaten. devlet şuan en saçma seylere bile prosedür uyguluyor ceza kesmek için yer arıyolar sosyal medyada begendiğimiz bi mekanı paylaşmak ta reklama giriyor bizede mi ceza kesecek

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ahmet kasap:

AZ BİLE GELMİŞ BİRİLERİNİN BUNA HADDİNİ BİLDİRMESİ GEREKİYORDU İSABETLİ OLMUŞ

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GÖKHAN UZUNALİ :

Allah yardımcısı olsun. Bu kadar büyük bir parayı acaba kaç story atarak ödeyecek

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Gjerj Kastoroiti:

acur oder

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Sihirbazın Çırağı:

Yahu güldürmeyin beni, köprü, yol, inşaat yapanlar ticaretin içinden geçiyorlar hastanesi, köprüsü geçirme garantili vergi ödemeyen vergiden muaf holdingler işletmeler var; işçinin işsizlik sigortası primleriyle işverene işçinin sigortasını yatırtıyorlar ve sen Şeyma'nın bir kaç yüz bin liralık yani 4-5 asgari ücretlik sana göre açığını yakaladın diye kahraman olup aldığın maaşı hak ettiğin izlenimimi oluşturmaya çalışıyorsun. Komik seni.

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