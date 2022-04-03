Tezkeresinde kışladan lüks araçlı konvoy ile çıktığı iddia edilen Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçtiğimiz haftalarda askere uğurlaması ile magazin gündemine gelmişti.

"AYRIMCILIK" İDDİASI

Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay Ankara Mamak'ta vatanî görevini yerine getirmek için birliğe teslim oldu. Bedelli askerliğini tamamlayan ve tezkeresini alan Çıra'nın yemin törenine katılan ailesine ayrımcılık yapıldığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Uzunca bir açıklama yapan Gökhan Çıra iddiaları yalanladı.

"KIŞLADA HER VATAN EVLADI EŞİTTİR"

Gökhan Çıra açıklamasında "Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu."

"Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" dedi.

"AYRICALIKLI OLANLAR VARDI"

Gökhan Çıra paylaşımının devamında "Ben hiçbir surette ayrıcalıklı muamele görmedim ama görenler var mıydı diye sorarsanız eğer evet vardı. Mesela ben süreç boyunca ailemle hiç görüştürülmedim, komutan odasında eşimle dostumla oturup çay da içmedim" yorumunda bulundu.