'Teyit.org' teyitledi... 2 MİLYON KİŞİ KOCA BİR YALAN!...

9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Tarkan ücretsiz halk konseri verdi. İddiaya göre "Tarkan'ın konseri, 2 milyon izleyiciyle dünyanın en kalabalık ilk beş konserinden biri oldu". İddialarını "Teyit.org inceledi...

? İzmir'deki Tarkan konseri dünyanın en kabalık ücretiz beş konserinden biri mi oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, izleyici sayısının 500 bin, Emniyet Müdürlüğü ise 300 bin civarında olduğunu söylüyor. Alan hesaplaması yapmanızı sağlayan araçlarla da iddiaları teyitleyebilirsiniz. Gelin hesaplayalım.

Tarkan konseri İzmir Konak'taki Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Konserden paylaşılan görüntüler, kalabalığın yoğunlaştığı bölgeyi görmemizi sağlıyor.

Bu alana bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu senaryoda bile sığabilecek insan sayısı yaklaşık 352 bin.

Konsere katılımın Kordon'un tamamında olduğunu varsaydığımızda ve hatta Kordon'un hemen arkasındaki Cumhuriyet Bulvarı'nı kattığımızda bile 1 milyon kişiye ancak ulaşabiliyoruz.

Fakat bu ölçüm binaları, araçları, sahneyi, konser ekipmanlarını ve bank, ağaç, heykel gibi ayakta durulamayacak alanları da içerdiği için pek gerçekçi değil.

Binaların dahil edilmediği, konser alanından uzaklaştıkça kalabalığın azaldığı ve metrekare başına üç kişinin durduğu senaryoda da Kordon'un tamamına yaklaşık 362 bin kişi sığabiliyor.

Konsere 2 milyon kişinin katılmış olması için Kordon'un üç katı büyüklüğünde bir alan gerekli.

İddiaların kaynağı da resmi bir makam değil, Vikipedi. Vikipedi'ye herkes bilgi ekleyebiliyor.

Üstelik bu bilgi editörler tarafından güvenilir kaynaklar olmadığı ve hesabın hatalı olduğu gerekçesiyle silindikten sonra kullanıcılar tarafından artırılarak tekrar eklenmiş. Vikipedi sayfasının güncel halinde Tarkan konseri bu listede yer almıyor.