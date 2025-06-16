Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Kraliçe Kate karakteri, nefes kesen finalde hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte başarılı oyuncu Tuvana Türkay, dizinin kadrosuna veda etti.

MASKENİN ALTINDAN ALTAY ÇIKTI, KRALİÇE KATE'İN OYUNLARI SON BULDU

Bölümün en çarpıcı anı, Kraliçe Kate'in zafer konuşması sırasında yaşandı. Altay ve Neslihan'ın öldüğünü düşünen Kate, büyük bir başarı elde ettiğini sanarak "Altay Yalçındağ da öldü. Neslihan Tuna öldü.

Daha bir sürü Türk istihbaratçı ve asker sayemde öldürüldü," sözleriyle zaferini ilan etti. Ancak yanında duran kişinin kimliği her şeyi değiştirdi. Kate'in zafere inandığı anlarda, o kişinin yüzündeki maske yavaşça çıkarıldı ve altından Altay çıktı. Kate'in gözlerinin içine bakarak, "Yeni bir sayfa açamazsın, çünkü defterin bitti" diyen Altay, finalin seyrini değiştirdi.

KRALİÇE KATE KALBİNDEN VE BAŞINDAN VURULDU

Yüzleşmenin ardından Altay, intikamını aldı. Önce kalbine, ardından başına ateş ederek Kraliçe Kate'i etkisiz hale getirdi. Bu sahneyle birlikte Tuvana Türkay'ın hayat verdiği Kate karakteri diziden ayrılmış oldu. Türkay'ın vedası, sezon boyunca dizide yaşanan en dramatik çıkışlardan biri olarak hafızalara kazındı.