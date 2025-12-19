Haberler

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Güncelleme:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı daha gerçekleşti. Operasyonun yeni dalgasında oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. "Adı Mutluluk" ve "Teşkilat" gibi yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyor.

  • Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan gözaltına alındı.
  • Ezgi Eyüboğlu, TRT dizisi Teşkilat'ta Ceren karakterini canlandıran ve 'Adı Mutluluk', 'Bir Aile Hikayesi', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Ulan İstanbul' gibi projelerde rol alan bir oyuncudur.
  • Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988'de Ankara'da doğmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş ve Başakşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu, bir oyuncunun daha gözaltına alınmasıyla genişledi. Operasyon kapsamında Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alınan 7 şüpheli arasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Son olarak TRT dizisi Teşkilat'ta Ceren karakterini canlandıran Eyüboğlu, "Adı Mutluluk", "Bir Aile Hikayesi", "Payitaht Abdülhamid" ve "Ulan İstanbul" gibi projelerdeki rolleriyle tanınıyor.

Ünlü oyuncunun gözaltına alınması, magazin ve televizyon dünyasında gündem oldu.

4 ÜNLÜ İSİM SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan; İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yapılan operasyonda; oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Kan ve saç örneği alınan isimler Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğu olan Ezgi Eyüboğlu, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirmiştir. Daha sonra eğitimi için İstanbul'a taşınmıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğa ilgi duymasıyla eğitimini daha ileriye taşımaya karar vermiştir. Başakşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

