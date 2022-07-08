Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı

Perihan Savaş ikinci evliliğini, 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'le yapmıştı. İkilinin evliliklerinden Savaş adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

EVLADINA KAVUŞTU

Usta oyuncunun oğlu Savaş Zafer, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birkaç hafta önce İskenderun'a gitti. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, terhis olan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Oğluna sımsıkı sarılan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluna sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Savaş paylaşımına "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" notunu ekledi.