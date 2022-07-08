Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Usta oyuncu Perihan Savaş, İskenderun'a vatani görevini yapmak için iden oğluna kavuştu. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, kavuşma anında gözyaşlarına hakim olamadı. Savaş, duygu dolu anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" başlığıyla paylaştı.

Perihan Savaş ikinci evliliğini, 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'le yapmıştı. İkilinin evliliklerinden Savaş adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

EVLADINA KAVUŞTU

Usta oyuncunun oğlu Savaş Zafer, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birkaç hafta önce İskenderun'a gitti. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, terhis olan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Oğluna sımsıkı sarılan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluna sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Savaş paylaşımına "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" notunu ekledi.

Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı

Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Perihan Savaş Savaş Zafer İskenderun Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mevlüt Altın:

Vay be 21 günde ülkeyi kurtardı

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title