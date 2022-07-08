Terhis olan oğluna kavuşan Perihan Savaş gözyaşlarına hakim olamadı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Usta oyuncu Perihan Savaş, İskenderun'a vatani görevini yapmak için iden oğluna kavuştu. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, kavuşma anında gözyaşlarına hakim olamadı. Savaş, duygu dolu anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" başlığıyla paylaştı.
Perihan Savaş ikinci evliliğini, 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'le yapmıştı. İkilinin evliliklerinden Savaş adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
EVLADINA KAVUŞTU
Usta oyuncunun oğlu Savaş Zafer, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birkaç hafta önce İskenderun'a gitti. Oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, terhis olan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Oğluna sımsıkı sarılan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluna sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Savaş paylaşımına "Aslan parçamı aldım Allah tüm Askerlerimizi korusun" notunu ekledi.