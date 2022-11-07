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Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

Magazin Haberleri

34 yaşındaki İngiliz model ve televizyon yıldızı Christine McGuinness, Cuma günü gittiği otel odasında çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak kusursuz fiziği ile hayranlarının ağzını açık bıraktı. Evliliğini yeni bitiren McGuinness'in yatağındaki gül kafaları karıştırdı.

İngiliz model ve televizyon yıldızı Christine McGuinness otel odası paylaşımıyla olay oldu. Christine, bacaklarını tamamen gözler önüne seren elbisesi ile yatakta uzanarak çektiği fotoğrafları "Oda Servisi" başlığı ile paylaştı.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

İlişkisini yeni bitiren Christen'in yatağında bulunan kırmızı gül ise merak konusu oldu. Fakat gülle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

Christine, kısa süre önce yakın arkadaşı Chelsee Grimes ile Girit adasına gizli bir şekilde uçmuştu. Çift, adada tatil yaptıkları sırada sürekli otel odasından paylaşımlar yaptı.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

Christine, bu yılın başında 11 yıllık kocası Paddy ile evliliğini bitirdi.

Televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasını karıştırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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