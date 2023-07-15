Tekneden inerken düşen Orhan Gencebay hastanelik oldu

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün tekneden inerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda darbeye bağlı ezilmeleri bulunan Gencebay, yaptığı açıklamada "Önemli bir kazaydı, Allah korudu" dedi.

Önceki gün eşi Sevim Elif Emre ile Anadoluhisarı'ndaki bir restorana giden Orhan Gecebay, Baltalimanı'ndaki yalı dairesi evine mekanın teknesiyle gitti. Teknede inerken dengesini kaybeden Orhan Gencebay, beton zemine düşerek hastanelik oldu.

VÜCUDUNDA EZİLMELER VAR

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, tekneden inerken sert bir şekilde betona düşen Gencebay, kalçası ve sırtını yere vurdu. Acılar içinde kıvranan 78 yaşındaki Gencebay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın vücudunda kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Büyük bir tehlike atlatan Orhan Gencebay, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Durumunun iyi olduğunu belirten Gencebay, kazanın boyutuna dikkat çekerek "Çok şükür iyiyim. Öneli bir kazaydı, Allah korudu" şeklinde konuştu.